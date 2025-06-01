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2 Kişi Serbest; Suçunu İtiraf Eden Tutuklandı

İKİ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, kendilerine ait bağ evinde baltayla hayatını kaybeden Mustafa Karaman’ın cinayeti üzerinde jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. M.G. ve N.P. isimli şahıslar gözaltına alındı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat ekipleri, cinayet şüphelisi H.E.’yi olaydan iki gün sonra adresine düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan H.E.’nin yapılan sorgulama sürecinde suçunu itiraf ettiği bildirildi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKMA İŞLEMLERİ

H.E. ile birlikte gözaltına alınan M.G. ve N.P., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.G. ve N.P. serbest bırakılırken, H.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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