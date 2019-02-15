2 komisere FETÖ’den tutuklama

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 komiser yardımcısı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010’daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Niğde’de gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si sevk edildiği Mahkeme tarafından tutuklandı. Adıyaman’da gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş 3 komiser yardımcısının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan zanlılardan T.K. ve İ.E. tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 2010’daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine, dün 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmış, Niğde’de 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ADIYAMAN’DA 6 TUTUKLAMA

Ankara merkezli 76 ilde başlatılan FETÖPDY soruşturması kapsamında, Adıyaman’da 14’ü komiser yardımcısı, 2’si sivil olmak üzere 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 2 sivil ile 1’i aktif görevde olan 14 komiser yardımcısı gözaltına alındı. Emniyette sorgulaması tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından 6 şüpheli tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 5 kişinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.

TRT