2 konsolosluk yeniden açılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin ardından Basra ve Musul konsolosluklarının yeniden açılacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu; “Daha önce güvenlik sebebiyle kapatmak zorunda kaldığımız Basra ve Musul konsolosluklarımızı yeniden açıyoruz. Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde teröristler nerede olursa olsun terörle mücadeleye devam edecektir” dedi.

Bakan ardından gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması ile ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, “Başsavcılık kapsamlı bir soruşturma başlattı. Suudi Arabistan ile işbirliği içerisinde olmak istiyoruz. Onların da bizimle iş birliği içinde olması gerekiyor. Soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan gerçekleri dünya ile paylaşacağız” dedi.

HÜRRİYET