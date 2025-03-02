2 Mart 2025 İftar Saatleri ve Akşam Ezanı

Oruç tutan kişiler için iftar vakti oldukça önemli bir konudur. 2 Mart 2025 tarihinde akşam ezanı saatleri iller arasında farklılık gösteriyor. İftar vakti için doğru saati öğrenmek ve her ildeki ezan vakitlerine ulaşmak isteyenler için güncel bilgiler burada mevcut. 2 Mart 2025’te akşam ezanı saati ne zaman okunacak ve iftar hangi saatte yapılacak? 2 Mart akşamı ezan saatleri hakkında detaylı bilgiler bulunuyor.

İL İL EZAN VAKİTLERİ

Ramazan ayının ikinci günü olan 2 Mart 2025 Pazar günü, Türkiye genelinde akşam ezanı vakitleri illere göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle, iftar saatleri de her il için farklı zamanlarda gerçekleşiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesi, iftar ve sahur vakitlerini günlük olarak duyuruyor. 2 Mart 2025 Pazar günü akşam ezanı saati ve iftar vakti ile ilgili detaylı bilgiye haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

BÜYÜK İLLER İÇİN AKŞAM EZANI VAKİTLERİ

İşte bazı büyük illerimiz için 2 Mart 2025 Pazar günü akşam ezanı (iftar) vakitleri:

– İstanbul: 19:03

– Ankara: 18:48

– İzmir: 19:08

– Bursa: 19:04

– Antalya: 18:52

– Adana: 18:40

– Trabzon: 18:29

– Erzurum: 18:10

– Diyarbakır: 18:22

– Gaziantep: 18:29