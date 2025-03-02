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2 Mart İftar Saatleri ve Kadir Gecesi

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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar oruç tutmaya başladı. 2 Mart Pazar günü için iftar saatleri merak konusu oldu. Vatandaşlar, akşam ezanının saat kaçta okunacağına dair bilgi arıyor. Yani, Ramazan’ın 2. gününde iftar saati ne zaman? İftara kaç saat kaldı ve bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak?

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İFTAR SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı imsakiyeye göre, 2 Mart Pazar günü İstanbul’da iftar vakti 19:03, Ankara’da 18:48 ve İzmir’de 19:12 olarak belirlendi.

KADİR GECESİ TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 dini takvimine göre, bu yıl Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba gecesine denk geliyor.

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