2 Mart Program ve Dizi Yayınları

Bu akşam yayınlanacak diziler ve programlar izleyicilerin ilgisini çekiyor. Özellikle son dönemde dikkat çeken birçok yapımın saatleri, televizyon takipçileri tarafından yakından izleniyor. “Bu akşam televizyonda hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler bulunuyor?” şeklindeki sorulara yanıt arayanlar için, 2 Mart 2025 tarihi itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların broadcasting akışında hangi programların ve dizilerin yer aldığının detaylı listesine ulaşmak oldukça önemli.

GÜNÜN YAYIN AKIŞI

Bu akşam TV’de neler var? 2 Mart yayın akışında şu programlar öne çıkıyor:

06.08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı,

06.10 Kur’an-I Kerim Hatm-İ Şerif,

07.05 İyilik Hikayeleri,

07.20 Yedi Numara,

09.45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket,

10.05 Vefa Sultan,

11.45 Enine Boyuna,

13.00 Mehmed: Fetihler Sultanı,

15.45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket,

16.15 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması,

18.00 Ramazan Sevinci,

19.15 Ana Haber,

20.00 Teşkilat,

00.15 Vefa Sultan,

01.25 Bir Zamanlar İstanbul,

03.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması,

04.35 Sahur Bereketi.

KANAL D YAYINLARI

Kanal D’de bu akşam şu programlar dikkat çekiyor:

07:00 İkizler Memo – Can,

08:30 Konuştukça,

09:45 Magazin D Pazar,

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi,

13:45 Arda’nın Ramazan Mutfağı,

14:30 Piyasa,

16:30 Uzak Şehir,

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu,

20:00 Piyasa,

22:45 Arka Sokaklar,

01:45 Piyasa,

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti.

ATV VE STAR TV YAYINLARI

ATV’de yer alan programlar arasında,

06:30 5N1K,

07:00 İki Aile,

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi,

09:00 Kral Kaybederse,

11:00 Tülin Şahin ile Moda,

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk,

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa,

15:30 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri,

16:00 Kral Kaybederse,

19:00 Star Haber,

20:00 Çok Güzel Hareketler 2,

23:30 Direniş Karatay,

01:30 Direniş Karatay,

03:30 Güzel Köylü,

04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi.

Star TV’de yayında olan programlar ise

06:15 Kiralık Aşk,

06:30 Zembilli,

07:30 atv’de Hafta Sonu,

10:00 Dizi TV,

10:50 Zembilli,

14:15 Can Borcu,

17:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar,

19:20 atv Ana Haber,

20:00 Kardelenler,

00:20 Başka Bir Gün,

03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur.

Güncel program akışları da izleyicilerin tercihlerine yön veriyor. Bu akşam televizyon ekranlarında izlemek için birçok alternatif mevcut.