2 Mayıs 2025 Resmi Gazete Detayları

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARARLAR

2 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de, günün duyuruları ve alınan kararların detayları yer alıyor. Ayrıca, bu bilgileri görmek amacıyla PDF formatında indirme seçeneği de mevcut.

KANUNLARA İLİŞKİN GELİŞMELER

Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare bölümündeki gelişmeler ve Yargı Bölümü kanunları, Resmi Gazete’de yayınlanarak kamuoyuna duyuruluyor. Bugünkü yayımdaki önemli hususlar arasında Ticaret Bakanlığı’nın çeşitli yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler de yer alıyor.

TİCARET BAKANLIĞI YÖNETMELİKLERİ

Ticaret Bakanlığı’na ait olan Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik ile Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde revizyonlar gerçekleşti. Ayrıca, çeşitli ilanlar; artırma, eksiltme ve ihale ilanları da Resmi Gazete’de yer almakta. Bu belgeler, TC Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerlerini de içermekte.

GÜNÜN İLANLARI VE DİĞER DETAYLAR

2 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de, bunun yanı sıra çeşitli yargı ilanları ile diğer resmi duyurular da yayımlandı. Tüm bu detaylar, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla büyük bir önem arz ediyor.