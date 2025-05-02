2 Mayıs’ta İstanbul’da Deprem Oldu

İSTANBUL’DA 2 MAYIS’TA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul’da meydana gelen deprem hakkında birçok kişi sabah saatlerinden itibaren merakli arama motorlarında sorgulamalar yapıyor. “2 Mayıs İstanbul’da deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden gelen güncel açıklamaları dikkatlice izliyor. Peki, gerçek anlamda İstanbul’da bir deprem yaşandı mı ve bu deprem hissedildi mi? İşte bu konuya dair detaylar…

MARMARA DENİZİ’NDEKİ DEPREM

Marmara Denizi’nde saat 11.30’da 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Adalar açıklarında gerçekleşen bu deprem, 6.26 kilometre derinlikte gerçekleşiyor. Depremin ardından birçok İstanbullu, hissettiği sarsıntıyı sosyal medya üzerinden paylaşarak durumla ilgili görüşlerini belirtti.