2 Milyonluk Ziynet Çalan Tutuklandı

KENTTE DOLANDIRICILIK OLAYI

Kentte S.Ç. ve F.Ç. çiftine ulaşan şüpheli M.E., kendisini polis olarak tanıttı. M.E., FETÖ/PDY soruşturmasında çiftin isimlerinin geçtiğini söyleyerek, onların evinde bulunan 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını talep etti. Birini adliyeye yönlendiren M.E., bu esnada eve gidip altınları aldı. Çift, dolandırıldıklarını fark ettikten sonra durumu polise bildirdi.

ŞÜPHELİ HIZLA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, M.E.’nin altınları aldıktan sonra İstanbul’a gitmek üzere yola çıktığını belirledi. Kısa zamanda yakalanan M.E., gözaltına alındı. Araçta gerçekleştirilen aramada, S.Ç. ve F.Ç. çiftine ait 2 milyon lira değerindeki altınlar bulundu. Alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemede ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklandı. Bulunan altınlar ise S.Ç. ve F.Ç. çiftine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.