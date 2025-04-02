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2 Nisan 2025’te Bankalar Açık Mı?

BANKALARIN DURUMU AÇIKLAMASI

Her resmi tatil döneminde olduğu gibi 2 Nisan 2025’te “bugün bankalar açık mı?” sorusu gündemde yerini alıyor. Resmi tatil veya özel günlerin varlığı, bankaların çalışma saatlerini etkileyebiliyor. Ancak 2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla resmi bir tatil bulunmadığı için bankalar normal hizmetlerine devam ediyor.

HİZMETİN DEVAMI

2 Nisan 2025’te herhangi bir resmi tatil veya idari izin durumu olmadığı için Türkiye genelinde tüm bankalar hizmet vermeye hazır. Vatandaşlar, EFT ve havale işlemleri gibi bankacılık hizmetlerini mesai saatleri içinde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, şubeler aracılığıyla nakit çekme, kredi başvurusu, hesap açma gibi işlemler de banka mesai saatleri içinde yapılmalıdır.

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