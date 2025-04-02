2 Nisan Borsa İstanbul Açıldı mı?

Borsa İstanbul’un durumu, yatırımcılar için oldukça kritik bir konu. Bayram tatili süresince kapalı olan borsa, tekrar açılıp açılmadığı ile ilgili merak uyandırıyor. “Borsa ne zaman açılacak?” sorusu, günün ekonomi gündeminde önemli bir yer tutuyor. Peki, borsa bugün açık mı? 2 Nisan borsa açıldı mı? İşte detaylar…

AÇILIŞ TARİHİ VE SAATİ

2 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla Borsa İstanbul yeniden açıldı. Pay piyasası ile vadeli işlemler piyasası da dahil olmak üzere tüm işlemler, sabah saat 09:40’ta başladı ve 18:10’a kadar devam edecek şekilde planlandı.

TATİL TAKVİMİ

2025 yılına ait tatil takvimi de yatırımcılar için önemli bir bilgi. 1 Ocak 2025 Çarşamba, Yeni Yıl Tatili olarak belirlendi. 29 Mart 2025 Cumartesi, Ramazan Bayramı Arefesi; 30-31 Mart ile 1 Nisan 2025 tarihleri, Pazar-Pazartesi-Salı günleri Ramazan Bayramı olarak kutlanacak. Ayrıca, 23 Nisan 2025 Çarşamba, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; 1 Mayıs 2025 Perşembe, Emek ve Dayanışma Günü; 19 Mayıs 2025 Pazartesi, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da önemli tatil günleri arasında. Elbette 5 Haziran 2025 Perşembe, Kurban Bayramı Arefesi (yarım gün tatil, saat 13:00’e kadar), 6-7-8-9 Haziran 2025, Kurban Bayramı günleri, 15 Temmuz 2025 Salı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos 2025 Cumartesi, Zafer Bayramı, 28 Ekim 2025 Salı, Cumhuriyet Bayramı (yarım gün tatil, saat 13:00’e kadar) ve 29 Ekim 2025 Çarşamba, Cumhuriyet Bayramı da dikkate alınmalı.