2 Nisan Boykotu Ne Zaman Sona Eriyor?

BOYKOTUN SÜRESİ VE AMAÇLARI

2 Nisan boykot çağrısının bitiş tarihi merak konusuydu. Boykot, yalnızca 2 Nisan 2025 Çarşamba günü için planlandı. Üniversite öğrencilerinin başlattığı bu eylem, çağrıları gün sonunda sonlandıracak şekilde organize edildi. Gün boyunca alışveriş yapılmaması, ekonomik bir tepki aracı olarak kullanılıyor. Peki, 2 Nisan boykot çağrısı ne zaman sona erecek? 2 Nisan’da neden boykot yapılacak?

SOSYAL MEDYADA YAYILIM VE NEDENLERİ

2 Nisan 2025’te ülke genelinde düzenlenen tüketim boykotu, sosyal medya aracılığıyla #AlışverişYok etiketiyle yayıldı. Bu çağrı, Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınmasına tepki olarak gerçekleştirildi. Özellikle üniversite öğrencileri tarafından organize edilen bu protestoda, demokratik hakların korunması ve adalet çağrısı yapılıyor. Katılımcılar alışveriş yapmayarak bireysel ekonomik güçlerini toplu bir iletişim şekline dönüştürüyor. Bu eylem, yalnızca siyasal bir tutum değil; aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratmayı hedefleyen bir çağrı olarak değerlendiriliyor.

CUMHURBAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalara atıfta bulunarak açıklamalarına devam etti: “İstanbul merkezli yolsuzluk ve terör soruşturması sonrasında yaşanan olayları bu fotoğraftan bağımsız değerlendiremeyiz. CHP Genel Başkanı’nın yaptığı sorumsuz boykot çağrıları ile isim vererek yerli ve milli markaları tehdit etmesini yine bundan ayrı göremeyiz. Sizler de takip ettiniz. Bir haftadır yolsuzluğu örtmek, hırsızlığı gizlemek, soygunu perdelemek, sahtekarlığı savunmak adına her şeyi yaptılar. Marjinal sol örgütleri öne sürmekten gençlerin arkasına saklanmaya, ecdat mirası camilerimize terbiyesizlik yapmaktan güvenlik güçlerimize hakaret edilmesine kadar her türlü kepazelik sergilendi. Güya hak arama bahanesiyle demokrasiyle, hukukla, meşru hak arama yollarıyla asla alakası olmayan çok tehlikeli bir provokasyona giriştiler. Ancak polisimizin soğukkanlı ve kararlı tutumu, milletimizin sağduyulu tavrı, zorbalığa maruz kalmalarına rağmen vakarını koruyan gençlerimizin sakin duruşu sayesinde tahrik siyaseti hedefine ulaşamadı. Bunların hiçbirinde muvaffak olamayınca bu sefer Türkiye’yi yabancılara şikayet etmeye, Türkiye’yi alenen kötülemeye başladılar.”