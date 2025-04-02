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2 Nisan Boykotuna Somer Şef Desteği

BOYKOT KARARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısının ardından 2 Nisan’da geniş kapsamlı bir boykot kararı alındı. Bu boykot, yalnızca yayın organları ve markalara yönelik değil, “2 Nisan günü tüketim yapmıyoruz” diyerek genişletildi.

SOMER SİVRİOĞLU’NDAN DESTEK

Boykot çağrısına bir destek de MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu’ndan geldi. Sivrioğlu, 2 Nisan boykotuna katılarak restoranını kapattığını duyurdu. Somer Şef’in bu adımının arka planında yatan sebep ise, başlatılan boykot kampanyasına olan destek olduğunu gösteriyor.

SORUŞTURMA HABERLERİ

Başlatılan boykot kampanyasının yankıları devam ederken, bazı soruşturma haberleri de gündeme geldi. Yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda ‘boykot’ çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık (TCK md. 122/1-d) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK md. 216) suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır” ifadesi yer aldı.

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