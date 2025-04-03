2 Nisan’da İşlem Tutarı Arttı

İŞLEM HACİMİ ARTIYOR

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2 Nisan tarihinde bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe kıyasla daha fazla işlem gerçekleşti. Aynı zamanda, bu tarihteki işlemlerin miktarının 3-22 Mart ortalamasının üzerinde olduğu tespit edildi.

Verilere göre, 1 Nisan’daki alışveriş tutarı 14 milyar TL iken, 2 Nisan’da bu rakam 28 milyar TL’ye ulaştı. İşlem adetlerindeki değişimler, bayram öncesindeki yoğunluk, okul ara tatili ve 9 günlük idari tatil etkisi ile beraber hava koşullarından kaynaklı farklılıklar gösterebiliyor. İlerleyen günlerde toplanacak veriler ile konunun daha net bir resmi ortaya çıkması mümkün olacak.

ALIŞVERİŞ TUTARLARI KİRALANDI

Açıklanan verilere göre, günlük alışveriş işlem tutarı 2 Nisan’da 28 milyar TL, 1 Nisan’da ise 14 milyar TL olarak kaydedildi. Çarşamba gününe ait veriler incelendiğinde, 2 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 17.00 arasındaki işlem tutarı 28 milyar TL oldu. Bir önceki çarşamba gününde ise bu tutar 26 Mart’ta 28,9 milyar TL, 19 Mart’ta 25,3 milyar TL, 12 Mart’ta 24,5 milyar TL, 6 Mart’ta 27,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylelikle, 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba hariç, mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek bir ciro elde edilmiş oldu.