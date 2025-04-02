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2 Nisan’da Noterler Hizmet Verecek Mi?

NOTER İŞLEMLERİNE DİKKAT

Bayram tatilinin ardından işlerine yeniden başlayacak olanlar için önemli bir konu noter işlemleri oldu. Özellikle tapu, satış, vekaletname gibi işlemler için noterlik hizmetleri almak isteyen vatandaşlar, 2 Nisan 2025 tarihinde noterlerin açık olup olmadığını merak ediyor. “Noterler bugün açık mı?” sorusu, bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından sık sık soruluyor.

NOTERLER HİZMET VERECEK Mİ?

Türkiye Noterler Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, noterlikler 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerinde normal çalışma düzeninde hizmet sunacak. Noterlerin genel çalışma saatleri ise şu şekildedir: Sabah 09:00’dan 12:00’ye kadar, öğle arası 12:00 ile 13:00 arasında (bazı yerlerde bu saat 12:30 ile 13:30 olabilir), öğleden sonra ise 13:00 ile 17:00 arasında devam edecek.

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