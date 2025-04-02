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2 Nisan’da Sağlık Ocakları Açık Mı?

Vatandaşlar, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. Günlük sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bireyler, özellikle Aile Sağlığı Merkezleri’nin (ASM) çalışma durumunu ve sağlık ocaklarının mesai saatlerini araştırıyor. Peki, 2 Nisan Çarşamba günü sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları ne zaman başlayacak? İşte, sağlık ocaklarının güncel çalışma saatleri ve açılış bilgileri…

SAĞLIK OCAKLARI NORMAL MESAİDE

2 Nisan Çarşamba günü, herhangi bir resmi tatil olmadığı için, sağlık ocakları normal mesai düzeninde hizmet veriyor. Aile hekimine muayene olmak veya reçete yenilemek isteyenler, bağlı bulundukları sağlık birimlerine başvurarak işlem yaptıralar.

Genel uygulamalara göre sağlık ocakları sabah 08.00’de başlıyor ve 17.00’ye kadar hizmet veriyor. Öğle arası, genellikle 12.00-13.00 saatleri arasında oluyor. Ancak mesai saatleri illere ve sağlık merkezlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

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