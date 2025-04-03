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2 Nisan Reyting Sonuçları: En Çok İzlenenler

2 NİSAN REYTİNG SONUFLARI GÜNDEME OTURDU

2 Nisan reyting sonuçları, hem toplam hem de AB kategorilerinde televizyon programlarının izlenme oranları ile önemli bir liste oluşturuyor. Türkiye genelindeki izleyiciler, bu sonuçlar ile favori programlarının ne kadar izlendiğini öğrenmeye çalışıyor. Özellikle ATV’de yayınlanan kupa derbisi büyük ilgi çekti. 2 Nisan reyting sonuçları açıklandığı anda sosyal medyada sıklıkla konuşulan bir konu oldu. Televizyon dünyasının nabzını tutan bu liste, gün içerisinde en çok izlenen yapımları belirledi.

EN ÇOK İZLENEN PROGRAM ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI

2 Nisan 2025 Çarşamba akşamı yayınlanan programlar arasında en yüksek izlenme oranına sahip olanı, ATV’de gösterilen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan bu dev derbi, hem Total hem de AB grubu reytinglerinde liderliği elde etti.

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