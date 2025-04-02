2 Nisan Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

2 Nisan tarihi, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde pek çok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak öne çıkıyor. Farklı dönemlerde görülen siyasi olaylar, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, bu tarihin tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 2 Nisan tarihinde neler yaşandı? İşte, bu tarihte gerçekleşen önemli olaylar hakkında merak edilenler ve detaylar…

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ

2 Nisan, Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak, otizm spektrum bozukluğuna dikkat çekmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve otizmli bireylerin haklarına destek olmak amacıyla her yıl kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 2007 yılında ilan edilen bu özel gün, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor ve “mavi ışık yak” kampanyası ile farkındalık sembolize ediliyor.

TARİHSEL OLAYLAR

1453 – Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u kuşatma harekâtına başladı.

1917 – ABD, fiilen I. Dünya Savaşı’na girdi.

1918 – Van ve Muradiye’den Rus İmparatorluğu ve Batı Ermenistan Yönetimi’ne ait Ordu Birlikleri’nin çekilişi gerçekleşti.

1921 – Yunan Ordusu, Cabar Katliamı’nı gerçekleştirdi.

1930 – Haile Selassie, kendini Etiyopya İmparatoru ilan etti.

1948 – Yazar Sabahattin Ali, Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken, kılavuzu Ali Ertekin tarafından öldürüldü.

1948 – Ankara’da Opera Binası, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün katılımıyla açıldı.

1950 – Bursa Cezaevi’ndeki şair Nâzım Hikmet’in affı için toplumun ileri gelenlerinden başvuru yapıldı.

1960 – CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün Kayseri’ye giden treni, Vali’nin emriyle durduruldu.

1965 – Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant, Türkiye’nin Kıbrıs özel temsilcisi Galo Plaza’nın görevine son verilmesi isteğini reddetti.

1971 – Başbakan Nihat Erim, reform programını TBMM’ye sundu.

1971 – TÜSİAD kuruldu.

1972 – Charlie Chaplin, ABD’ye 1952’den sonra ilk kez gitti.

1975 – Toronto’daki CN Kulesi tamamlandı ve dünyanın en yüksek üçüncü binası oldu.

1975 – Satranç ustası Anatoli Karpov, dünya satranç şampiyonu unvanını kazandı.

1976 – İlk Türk Turizm Kurultayı İstanbul’da toplandı.

1976 – Doğubayazıt’taki depremde can kaybı ve maddi hasar yaşandı.

1977 – Ordu’da bir kişi, kan davasından iki kişiyi öldürdü.

1978 – Dallas dizisi, Amerikan CBS televizyonunda ilk kez yayınlandı.

ÖNEMLİ TARİHLER

1980 – Türkiye’de 12 Eylül 1980 Darbesi’ne giden süreçte önemli açıklamalar yapıldı.

1982 – Arjantin, Falkland Adaları’nı işgal etti.

1984 – Rakesh Sharma, uzaya giden ilk Hint oldu.

1987 – Türkiye, Pakistan ve İran uzaya ortak bir haberleşme uydusu fırlatmayı kararlaştırdı.

1989 – Mihail Gorbaçov, Fidel Castro ile görüşmek üzere Havana’ya gitti.

1992 – Mafya patronu John Gotti, tutuklandı.

1992 – Ermenistan, Kelbecer’i işgal etti.

2001 – Salih İzzet Erdiş, anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmaktan idam cezasına çarptırıldı.

2006 – ABD’de kasırga nedeniyle can kaybı yaşandı.

2007 – Büyük Okyanus’ta meydana gelen depremin oluşturduğu tsunami, Solomon Adaları’nı vurdu.

2020 – COVID-19 vakalarının sayısı dünya genelinde 1 milyonu geçti.

2024 – İstanbul Şişli’deki bir gece kulübünde çıkan yangında can kaybı yaşandı.