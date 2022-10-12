Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz.” denildi.