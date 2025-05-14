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2 Şüpheli Serbest Bırakıldı

İKİ ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Aydın’da hastalarından ‘bıçak parası’ adı altında rüşvet aldığı iddialarıyla gözaltına alınan Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

MAHKEME KARARI AÇIKLANDI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Prof. Dr. U.G. ‘irtikap’ suçlamasıyla tutuklama talebiyle sekreteri D.K. ile birlikte mahkemeye çıkarıldı. Hakim, her iki şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

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