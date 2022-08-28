Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerinin tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attığını açıkladı.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Ambarlı Limanı’na gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynerde 2 ton 91 kilogram ağırlığında, 12,3 milyon adet “captagon” hap ele geçirildiğini belirtti.

Ayrıca yabancı uyruklu bir şüpheli de kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

Bakan Muş ele geçirilen uyuşturucunun, Türkiye’de bugüne kadar en yüksek miktardaki captagon hap olduğunu vurguladı.