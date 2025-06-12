2 Türk Aktivist Sınır Dışı Ediliyor

GİP MADLEEN GEMİSİNE YARDIM TAŞIYORDU

İsrail’in uluslararası sularda Gazze’ye insani yardım taşırken alıkoyduğu Madleen gemisinde bulunan 6 aktivistin sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’na götürüldüğü açıklandı. Madleen yelkenlisindeki insan hakları aktivistlerine hukuki destek veren İsrailli hak örgütü “Adalah” tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, havalimanına götürülen aktivistler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar da yer alıyor.

GÖZALTINDAKİ DİĞER AKTİVİSTLER

İsrail’in halen gözaltında tuttuğu ve sınır dışı edeceği diğer aktivistler arasında Hollanda’dan Mark van Rennes, Brezilya’dan Thiago Avila, Fransa’dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosu’nun Fransız üyesi Rima Hassan bulunuyor. Ayrıca, Fransa vatandaşı Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmesinin beklendiği belirtildi. Adalah, gözaltına alınan aktivistlerin kötü muameleye ve cezalandırıcı önlemlere maruz kaldığını ifade etti. İki aktivistin bir süre hücre hapsinde tutulduğu da vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

“Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)” adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye yönelik ablukayı kırarak bölgeye yardım götürmeyi amaçlayan bir misyon düzenledi. Bu kapsamda 18 metrelik gemi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan hareket etti. Ancak, İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmaya çalışan Madleen gemisine 9 Haziran’ın ilk saatlerinde müdahale etti ve gemide bulunan 12 gönüllüyü alıkoydu. Gönüllüler daha sonra İsrail’e getirildi ve bunlardan 4’ü 10 Haziran sabahı sınır dışı edildi.