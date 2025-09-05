2 Türk Gözaltına Alındı, Barış Boyun Bağlantısı Araştırılıyor

GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAYI ENGELLEDİ

Viterbo’daki Santa Rosa Festivali sırasında güvenlik güçleri olası bir saldırıyı önlemeyi başardı. İtalyan Özel Harekat Birimi (DIGOS), iki Türk vatandaşını makineli tüfek ve çeşitli silahlarla tutukladı. İtalyan basını, şüphelilerin detaylı bir plan yaparak saldırıya hazırlandığını bildirdi. Festivale, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani’nin yanı sıra İsrail büyükelçisi de katılımcılar arasındaydı. Diğer davetliler arasında Bakan Alessandro Giuli, Forza Italia Senatörü Maurizio Gasparri ve Roma’daki programı nedeniyle orada bulunan Başbakan Meloni’nin kardeşi Arianna Meloni de bulunuyordu. Il Messaggero gazetesinin haberine göre, Viterbo savcılığı, şüphelilere yasadışı silah bulundurma suçundan dava açtı. Savcılar, silah kaçakçılığı ihtimalini incelemekle birlikte terör saldırısı olasılığını da araştırdıklarını belirtti.

BARIŞ BOYUN İLE BAĞLANTI İDDİASI

Tutuklanan iki kişinin, geçtiğimiz ocak ayında İtalya’da yakalanan ve iadesi reddedilen Türk suç lideri Barış Boyun ile bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Polis kaynakları, örgütün üç kişiden oluştuğunu ve bunlardan birinin firar etmiş olabileceğini aktardı. Şüphelilerin, Viterbo kent merkezindeki bir pansiyonda kaldığı tespit edildi. Yakalanan iki kişi savcılığa çıkarıldı ancak sorguda sessiz kalmayı tercih etti. Daha önce Boyun’un, Türkiye’deki bir alüminyum fabrikasına intihar saldırısı düzenlemeyi planladığı iddiaları gündeme gelmişti. Savcılık yetkilileri, bu girişimin Türk polisinin müdahalesiyle önlendiğini kaydetti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTI

Lazio’daki güvenlik komitesi, olay sonrası acilen toplandı. Özel timler, keskin nişancılar ve patlayıcı arama köpekleri bölgeye konuşlandırıldı. Baş görevli Luigi Aspromonte, tören sırasında ışıkların açık kalacağını duyurdu. Santa Rosa Festivali’nde alınan güvenlik önlemleri, kentteki normal atmosferi etkiledi. Macchina di Santa Rosa’nın taşınması esnasında ışıkların açık olması, Viterbo sakinlerinin tepkisini çekti. Genellikle ışıklar kapalı ilerleyen törenin bu defa farklı şekilde yapılması, 40 bini aşan katılımcının protestosuna yol açtı. Polis kaynakları, Santa Rosa planının şüphelilerden birinin izlenmesiyle ortaya çıktığını dile getirdi. Takip sonucu Viterbo’daki hücrenin varlığına ulaşıldığı belirtildi.

POLİS MAKİNELİ TÜFEKLER BULDU

Adnkronos’un aktardığına göre, tutuklu iki Türk vatandaşının hareketleri bir ihbar üzerine takibe alındı. Polis, pazar günü saat 14.30 sularında şüphelilere operasyon gerçekleştirdi. Biri 22, diğeri ise 40 yaşında olan şüphelilerin odasından hafif makineli tüfek, bir tabanca ve üç şarjör bulundu. Yetkililer, şüphelilerin terör bağlantısına dair kesin bir delil elde edemediğini açıkladı. Soruşturma, adi suçlar ve silah kaçakçılığı üzerine yoğunlaşıyor. Gözaltındaki iki kişinin bir hafta içinde serbest kalabileceği ifade edildi.

MELONİ’DEN POLİSE TEŞEKKÜR

Başbakan Giorgia Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Macchina di Santa Rosa festivalinden yalnızca birkaç saat önce Viterbo’da 2 silahlı Türk vatandaşını tutuklamak için gösterdikleri hızlı müdahale dolayısıyla polisi ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum. Bu cesur operasyon, UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak tanınan ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan’ın derinden hissettiği köklü bir geleneği güvenli bir şekilde kutlamamıza olanak tanıdı” dedi.

TAJANİ’DEN OLAYA YORUM

İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani de, “Bu yıl da Viterbo’daki Macchina di Santa Rosa festivaline katıldım. Etkinliğin başlamasından birkaç saat önce 2 silahlı Türk vatandaşını tutuklayan polisi kutluyorum. Şehrin koruyucu azizi Macchina di Santa Rosa’nın güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan belediye başkanını ve valiyi tebrik ediyorum. Umarım bu olay, şiddet kampanyaları düzenleyen kötü niyetli kişilere karşı bir uyarı olur” ifadelerini kullandı.