2. Uluslararası İzmir Sanat Fuarı Açıldı

FUAR AÇILDI

2. Uluslararası İzmir Sanat ve Antika Fuarı (İAAF İzmir) kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZFAŞ ve Demos Fuarcılık işbirliğiyle Fuar İzmir’de düzenlenen etkinlikte, kentin yeniden sanatla buluşturulduğu bir ortamda yer almaktan mutluluk duyduğunu aktardı. Türkiye’de benzer fuarların bulunduğunu belirten Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kendimizi geliştirmeyi çok istiyoruz. İzmir’in her köşesinde sanatı daha fazla var etmek, sanatçıya daha fazla olanak sağlamak için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Tugay, fuarda 1500’ün üzerinde yerli ve yabancı sanatçının eserinin sergilendiğini ifade etti.

KONUŞMALAR VE HEDİYELER

Açılışta, Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan ile ressam Yalçın Gökdağ da konuşma yaptı. Tüm konuşmaların ardından Tugay’a Atatürk tablosu hediye edildi. Ayrıca bazı sanatçılara ve fuara katkı sunanlara çeşitli ödüller verildi. Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile birlikte stantları gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

SANAT PROGRAMI

Programın kapsamında, devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay sahne aldı. Yarın saat 19.30’da caz sanatçısı Kerem Görsev ve 10 Mayıs’ta 19.30’da tenor Hakan Aysev konser verecek. Fuar, 11 Mayıs’a kadar 11.00 ile 19.00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.