2. Uluslararası Turan Film Festivali Tamamlandı

KÜLTÜREL ORGANİZASYONUN BAŞLANGICI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle düzenlenen “Kızılelma” temalı 2. Uluslararası Turan Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi. Festival, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, festivalin 3-6 Mayıs tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TÜRKSOY’un desteğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Budak, “Sanatsal faaliyetler üretmek, sanatın gelişimine katkı sağlamak, sanatı ve sanatçıyı sanatseverlerle bir araya getirmek, tam akredite öğrenci odaklı araştırma üniversitemizin toplumsal görevleri arasındadır.” dedi. Türk dünyasının ortak değerlerini ve kültürel bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan bu festivalin büyük bir heyecanla karşılandığını ifade eden Budak, uluslararası etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini açıkladı. Festival kapsamında uluslararası film yarışması, söyleşiler, fotoğraf sergileri, gösterim seçkileri, konser ve dans gösterileri düzenlendi.

Budak, festivale 80 ülkeden 1675 film başvurusu yapıldığını belirtirken, Türkiye’den 324, Azerbaycan’dan 32, Kırgızistan’dan 7, Kazakistan’dan 17, Özbekistan’dan 13 ve Türkmenistan’dan 10 film katılım gösterdiğini söyledi. Tüm başvurular, profesyonel jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Ayrıca dereceye giren filmler dışında “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”, “Sinema Sanatına Katkı Ödülü” ve “İnsani Değerlere Katkı Ödülü” gibi 13 özel ödül de verileceği vurgulandı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk dünyasının ortak geçmişinin ve duygularının festivalde yansıtıldığını, bu yılki etkinliğin daha güçlü bir içeriğe sahip olduğunu ifade etti. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, “Bu çağda sinema gücünüz yoksa devlet olarak güçlü değilsiniz.” diyerek yeni sinemacılar yetiştirilmesi gerektiğini belirtti. Ödül töreninde, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan’dan ödül alan filmlerin ödülleri Prof. Dr. Budak tarafından verildi. Program, sanatçıların müzik dinletisi ve dans gösterileriyle sona erdi.