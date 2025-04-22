2 Vatandaşın Hayatı Tehlikede

KAZA YERİNDE İNCELEMELER YAPILDI

Vali Yılmaz Şimşek, kaza bölgesine gelerek detaylı incelemelerde bulundu. Vali Şimşek burada yaptığı açıklamada, “Saat 16.00 sularında, Yıldız Dağı yolu üzerinde çift taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın hemen ardından sağlık ekiplerimiz, AFAD, Jandarma, itfaiye ekiplerimiz ve hava helikopterimiz olay mahalline geldiler. Kaza, Yıldız beldemizde görev yapan öğretmenlerimizi ve sağlık personelimizi taşıyan servis aracı ile bir sivil aracın çarpışması sonucu oluştu.” şeklinde bilgi verdi.

CAN KAYBI VE YARALILAR

Kaza sonucunda maalesef 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Vali Şimşek, “Hayati tehlikesi olan 2 vatandaşımız var. Servis aracındaki 15 kamu personeli yaralı durumda. Onların durumunun hafif olduğunu düşünüyoruz ama hastanelerde kararı verilecek.” ifadelerini kullandı. Yaralıların olay yerinde olmadığını, hastaneye sevk edildiklerini dile getiren Vali, “Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun.” diye konuştu.