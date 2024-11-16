“2 Yaşındaki Bebeğe Tiner İçirilmesi Olayı”

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul’un Esenler ilçesinde Dilek Ç., 2 yaşındaki bebeğine biberonla tiner içirerek hayatını kaybettirdi. Tutuklanan anne Dilek Ç., baba Yılmaz E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baba Yılmaz E., savcılıktaki ifadesinde “2024 yılı eylül ayında Dilek, çocukla birlikte İstanbul’a geldiğini söyledi. Dilek ile çocuğumuzu otele yerleştirdim. 29 Eylül’de 2 yaşındaki çocuğumuz Yunus Emre rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. 14 Kasım’da gece saatlerinde çocuğumuz öldü. Dilek çocuğumuzu zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti” diyerek süreci anlattı.

ÇOCUĞUN HASTALIK SÜRECİ

Kırıkkale’de yaşayan 23 yaşındaki Dilek Ç. ve sevgilisi Yılmaz E.’nin evlilik dışı dünyaya gelen çocukları oldu. Yılmaz E.’nin kendisine ve bebeğine yeterince sahip çıkmadığını öne süren Dilek, İstanbul’a akrabalarının yanına geldi. Dilek, 29 Eylül Salı günü Bağcılar’da bir parkta biberona tiner koyarak bebeğine bunu içirdi. 2 yaşındaki Yunus Emre, biberondaki tineri içtikten sonra evde fenalaşarak Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda yaklaşık 2 ay kalan çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Yunus Emre’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

PSİKOLOJİK DURUM VE YASAL SÜREÇ

Çocuğun kimyasal zehirlenmesinin ardından polis, anne ve babayı gözaltına aldı. Yapılan sorguda, Dilek’in çocuğunun evlilik dışı doğmasından dolayı bunalıma girdiği ve bu olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Anne tutuklanıp cezaevine gönderilirken, baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BABANIN SAVCILIK İFADESİ

Baba Yılmaz E., savcılıktaki ifadesinde 2024 yılı eylül ayında Dilek’in çocukla birlikte İstanbul’a geldiğini belirtti. “Dilek ile çocuğumuzu otele yerleştirdim. 29 Eylül’de çocuğumuz Yunus Emre rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. 14 Kasım’da çocuğumuz öldü. Dilek çocuğumuzu zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti. Bu olayın ardından sosyal medya da benim ve Dilek ile ilgili hakaret ve tehdit içeren birçok yorum yapıldı” dedi. Ayrıca, yorum yapan şahıslardan şikayetçi olduğunu ve ekran görüntülerini delil olarak sunduğunu ekledi.