2 Yaşındaki Çocuk Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

H.Ç.’nin Kafa Travması Geçirmesi

2 yaşındaki H.Ç., henüz netleşmemiş bir sebepten ötürü H.İ.Ç. adlı babası tarafından darp edilerek kafa travması geçirdi. Küçük çocuk, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne nakledildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen H.Ç., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Babanın Gözaltına Alınması

Darp eden baba olarak belirtilen H.İ.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’nde tamamlanan işlemlerinin ardından, şüpheli baba mahkemeye çıkarıldı. Yapılan süreç sonrasında, tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

Soruşturmanın Devam Etmesi

Olayla ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor.