2 Yaşındaki Çocuk Herpes Virüsü Kaptı

İNGİLTERE’DE YAŞANAN ŞAŞIRTICI OLAY

İngiltere’de, Michelle Saaiman isimli annenin 2 yaşındaki oğlu Juwan, yakın bir akrabasının öpmesi sonrası herpes simpleks (HSV) virüsünü kaptı. Aile, çocuğun sağlık durumunda bir anormallik fark edince hemen doktora başvurdu. Ancak ilk doktor, Juwan’a antibiyotik verip aileyi evine gönderdi. Durumun ciddileştiğini anlayan aile, gözündeki hasarın artmasıyla başka bir doktora gitmek zorunda kaldı.

VİRÜS SONUCU CİDDİ HASAR

Virüs yüzünden Juwan’ın gözünde kabarcık oluştu ve korneasında 4 milimetrelik bir delik açıldı. Uçuk, çocuğun gözünde ciddi enfeksiyona sebep oldu. Doktorların çalışmalarına rağmen, Juwan’ın bir gözü tamamen işlevini yitirdi. Metro’da yer alan habere göre, doktorlar, aktif uçuk yarası olan birinin Juwan’ı gözünden veya çevresinden öpmüş olabileceğini belirtti. 36 yaşındaki anne, “Doktor bana çocuğumun korneasında büyüyen bir ateş kabarcığı olduğunu söyledi. Doktorun yüzüne bakıp 1 Nisan mı diye düşünüyordum. Bunun bir 1 Nisan şakası olduğunu sanıyordum. Çünkü ateşli uçuklar dudaklarda veya ağızda olur. Hayatımda hiç kimsenin korneasında uçuk oluştuğunu duymadım.” şeklinde konuştu.

GELECEĞE YÖNELİK ÜMİTLER

Aile, Juwan’ın göz bebeği ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlamak için bacağından göz yuvasına sinir nakli yapılacak operasyonun başarıyla sonuçlanmasını umuyor. Eğer sinir nakli başarılı olursa, Juwan’ın görme yetisini geri kazandırmak için kornea nakli gerçekleştirilebilecek. Ancak çocuğun görme yetisinin geri gelip gelmeyeceği hala belirsiz. Acılı anne, bebeklerin öpülmesinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını dile getirdi. Diğer ebeveynleri de bu konuda bilinçlendirmek amacıyla uyarıda bulunan aile, “Bebeğinizi kimsenin öpmesine izin vermeyin. Küçük bir virüs, büyük travmalara yol açabilir.” ifadesini kullandı. Ayrıca aile, ameliyat masraflarını karşılamak için bir bağış kampanyası başlattı.