20 aylık seyahat yasağı kalktı

Amerika Birleşik Devletleri’nin 20 aydır uyguladığı seyahat yasağının bittiği açıklandı.

AB dahil 30 ülke ve bölgeden insanlar ülkeye girebilecek. ABD’ye gitmek isteyenler için 2 doz aşı ve son 72 saatte negatif test şartı bulunuyor. Ayrıca temas takibi izni verilecek.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir Antalya ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyonda aralarında HDP’li yöneticilerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla birlikte materyaller ve toplatma kararı bulunan malzemeler ele geçirildi.