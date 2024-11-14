“20 Bin Öğretmen Tercih Süreci Başlatılıyor”

TERCİH SÜRECİ BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen alımına yönelik tercih sürecini bugün başlatıyor. MEB, sözleşmeli öğretmen alımına dair sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanını dikkate alarak belirlenen sözlü sınav başarı puanlarını 25 Ekim’de açıkladı. Aynı tarihte 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu da yayımlandı. Sonrasında 28 Ekim’de başlayan sözlü sınav sonuçlarına itiraz süreci 1 Kasım’da tamamlandı ve yapılacak itirazlar 11 Kasım’a kadar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirildi.

TERCİH BAŞVURU TARİHİ

Bugün itibarıyla kesinleşen puanlar doğrultusunda hazırlanan sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alacak. 20 bin öğretmen için tercih başvuru süreci, 20 Kasım saat 16.00’da sona erecek.

TERCİH EDİLEBİLECEK KURUMLAR

Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih etme şansına sahip olacak.