“20 Bin Öğretmen Tercih Süreci Başlıyor”

ÖĞRETMEN ALIMI İÇİN TERİH SÜRECİ BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen alımı için tercih sürecini yarın başlatıyor. MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına dair sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’si ile oluşturulan başarı puanlarını 25 Ekim’de açıklamış ve 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’nu da aynı tarihte yayımlamıştı.

İTİRAZ SÜRECİ SONA ERDİ

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin olarak başlayan itiraz süreci ise 28 Ekim’de başlamış ve 1 Kasım’da sona ermişti. 11 Kasım’a kadar yapılan itirazlar ise sözlü sınav komisyonları tarafından değerlendirilmişti. Yarın itibarıyla kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alacak.

TERCİHLER 20 KASIM’DA SONA ERECEK

20 bin öğretmen alımları için tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00’da sona erecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, elektronik ortamda maksimum 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek.