“20 Bin Sözleşmeli Öğretmen İçin Mülakat Sonuçları Açıklandı”

MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına dair mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, adayların sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’sinin hesaplanarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını, bireysel şifreleriyle e-Devlet üzerinden bugün saat 22.00 itibarıyla öğrenebilecekleri belirtildi. Ayrıca, adayların sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını dilekçe ile 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak yapabileceklerine vurgu yapıldı. İtirazların, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirileceği ve sonuçların 11 Kasım’da açıklanacağı ifade edildi.

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’a kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

KILAVUZ YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına dair 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’nu yayımladı. Kılavuzda, MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak üzere 17 Mayıs’ta yayımlanan “Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu” kapsamında sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin bilgiler yer aldı. Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurusunu onaylatmak için herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek. Tercih başvuru süreci 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00’da sona erecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Kılavuzla ilgili detaylara, MEB’in internet sitesinden ulaşılabiliyor.