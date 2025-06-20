20 Haziran 2025 Resmi Gazete Detayları

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN GÜNÜN KARARLARI

20 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de, günün kararları ve ilanları yayımlandı. Bu bülten üzerinden, detayları görüntülemek ve PDF formatında indirme seçeneğine ulaşmak mümkün. Resmi Gazete, yasama bölümündeki kanunlar, yürütme ve idare konusundaki gelişmeler ile yargı bölümünden gelen kanunları içeriyor. Bugünün kararları neler? İşte 20 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yer alan önemli bilgiler.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Bu gün yayımlanan kararlar arasında, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 16/06/2025 tarihli ve 1007 sayılı kararı dikkat çekiyor. Bu karar, yargı sistemindeki güncellemeleri ve yenilikleri kapsamaktadır.

Ayrıca, Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yeni bir yönetmelik de iletişime geçti. Bu değişiklik, üniversite eğitimini ve sınav süreçlerini etkileyecek düzenlemeleri içeriyor.

DIĞER İLAN VE DUYURULAR

Resmi Gazete, genel ilânlar arasında yargı ilanlarına, artırma, eksiltme ve ihale ilanlarına, ayrıca çeşitli ilânlara da yer veriyor. Merkez Bankası tarafında belirlenen döviz kurlarının yanı sıra, devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de bu yayında bulunuyor. Bu bilgilere ulaşmak isteyenler, yukarıda bahsedilen detaylarla birlikte Resmi Gazete’den yararlanabiliyor.