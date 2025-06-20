20 Haziran 2025 Resmi Gazete Yayınlandı

RESMİ GAZETE DETAYLARI

20 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete, güncel kararlar ve ilanlar ile okuyucularına sunuluyor. Bu gazetede, özellikle yasama, yürütme ve yargı alanlarından önemli belgeler ve bilgiler yer almakta. Ayrıca, okuyucuların günün gelişmelerini takip edebilmesi için PDF olarak indirme seçeneği de sağlanıyor.

YAYIMLANAN KARARLAR

Resmi Gazete’de yayımlanan önemli kararlar arasında, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 16/06/2025 tarihli ve 1007 sayılı kararı öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, Mersin Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde yapılan değişiklikler de yer almakta. Yalova Üniversitesi’nin Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği de gazetede yayımlanan diğer bir düzenleme olarak dikkat çekiyor.

İLANLAR VE DÖVİZ KURLARI

Ayrıca, Resmi Gazete’de çeşitli ilanlar da bulunmaktadır. Bunlar arasında yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile farklı ilanlar yer almakta. Öte yandan, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de gazetede yayımlanıyor. Bu bilgiler, ekonomi ve finans alanında güncel gelişmeleri takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturuyor.