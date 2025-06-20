20 Haziran 2025’te Depremler Oldu

DEPREMLER HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

20 Haziran 2025 Cuma günü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları sürekli olarak izleyip halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, 20 Haziran 2025 Cuma günü az önce deprem oldu mu ve şiddeti neydi? Son dakika İstanbul’da deprem nerede yaşandı? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 deprem kaydını halka sunarak bilgileri güncel tutuyor. Ayrıca, Kandilli Rasathanesi de son depremler hakkında anlık bilgileri resmi web sitesi aracılığıyla duyuruyor. AFAD ise son depremleri anlık olarak takip edip kamuoyuna aktararak deprem haberlerini sunuyor.