20 Haziran 2025’te İstanbul’da Deprem Yok

20 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE DEPREM SAHNEDE

Türkiye’nin değişik yerlerinde 20 Haziran 2025 Cuma günü hafif şiddette depremler oluştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları sürekli olarak izliyor ve halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Vatandaşlar, “20 Haziran 2025 Cuma günü İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?” sorusunun cevabını merak ederken, güncel duruma dair bilgiler sürekli paylaşılmakta.

DEPREM VERİLERİNE ANLIK ERİŞİM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, bölgede gerçekleşen 500 deprem ile ilgili güncel verileri halka sunarak bilgilendirmeyi sürdürüyor. İstanbul’da sabah saatleri itibarıyla vatandaşlar, deprem olup olmadığı konusunda en çok bilgi almak istedikleri konular arasında yer aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre İstanbul genelinde kayda değer bir sarsıntı yaşanmıyor. Ancak Marmara Denizi etrafında meydana gelen küçük çaplı depremler, şehirde kısa süreli bir endişe yaratabiliyor.

MARMARA DENİZİ’NDEN KÜÇÜK SİSINTILAR

AFAD’ın paylaştığı son depremler verilerine göre, Marmara Denizi açıklarında 18 Haziran 2025 tarihinde 3.0 şiddetinin altında bir dizi sarsıntı kaydedildi. Bu küçük depremler, İstanbul’un bazı bölgelerinde hafif hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, anlık sarsıntıları resmi web sitesi üzerinden duyurarak kamuoyunu bilgilendiriyor. Son dakika gelişmeleri ise sürekli takip edilerek halkla paylaşılmakta.