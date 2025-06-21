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20 Haziran’da Resmi Gazete Yayınlandı

YENİ RESMİ GAZETE YAYINLANDI

20 Haziran Cumartesi günü yeni bir Resmi Gazete yayımlandı. Bu gazete aracılığıyla İstiklal Madalyası verilecek olan kişilerin isimleri açıklandı. Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdikleri kahramanlıklarla öne çıkan bireyler, bu prestijli madalyayı alacak.

İSTİKLAL MADALYASI ALACAKLAR

Kurtuluş Savaşı döneminde önemli rol oynamış ve ülkenin bağımsızlığı için mücadele etmiş olan kişilere İstiklal Madalyası verileceği duyuruldu. 20 Haziran Cumartesi tarihli Resmi Gazete’de bu madalyayı alacak kişilerin detaylı isim listesi yer alıyor. Liste, tarihimizde iz bırakmış bu kahramanların onurlandırılacağına dair bir göstergedir.

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