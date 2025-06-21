Haberler

20 Haziran Tarihli Resmi Gazete Yayınlandı

İSTİKLAL MADALYASI NEDİR?

20 Haziran Cumartesi günü Resmi Gazete yayımlandı. Bu yayında, İstiklâl Madalyası’nin verileceği kişiler de açıklandı. İstiklâl Madalyası, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında önemli hizmetler sunan askerler ile sivillere, o dönemde milletvekilliği yapanlara, savaşa katılan alayların sancaklarına ve Erzurum ile Sivas kongrelerine katılanlara takdim edilen bir madalyadır. Bu madalya, İstiklâl Madalyası Kanunu adlı özel bir düzenlemeye dayanarak veriliyor.

İSTİKLAL MADALYASI KİMLERE VERİLEBİLİR?

İstiklâl Madalyası, yalnızca savaşta yer alanların veya önemli görevlerde bulunanların değil, aynı zamanda milletvekilliği yapan kişilerin de onurlandırılmasını sağlıyor. Bu madalya, Kurtuluş Savaşı’nın kritik dönemlerinde gösterilen fedakarlıkları ve kahramanlıkları simgeliyor.

ÖZEL YASA GEREKLERİ

İstiklâl Madalyası, belirli şartlara uygun olanların alabileceği bir onur sembolüdür. Bu da, madalyanın hangi şartlar altında ve kimlere verildiği konusunda net bir çerçeve oluşturuyor. Bu bağlamda, madalyanın dikkat çekici yanı, sadece askerlere değil, aynı zamanda o dönemde siyasi görevde bulunanlara da ulaşabilmesidir.

ÖNEMLİ

Haberler

Nihal Candan Hastanede Hayatını Kaybetti

Sosyal medya influencer'ı Nihal Candan, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Cezaevindeyken anoreksiya hastalığı ile mücadele ettiği ve 23 kiloya düştüğü biliniyordu.
Haberler

Nihal Candan Hayatını Kaybetti

Anoreksiya nervoza tanısıyla tedavi gören Nihal Candan, Kasım 2023'te dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine girmişti. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Candan, hastanede hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.