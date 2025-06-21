20 Haziran Tarihli Resmi Gazete Yayınlandı

İSTİKLAL MADALYASI NEDİR?

20 Haziran Cumartesi günü Resmi Gazete yayımlandı. Bu yayında, İstiklâl Madalyası’nin verileceği kişiler de açıklandı. İstiklâl Madalyası, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında önemli hizmetler sunan askerler ile sivillere, o dönemde milletvekilliği yapanlara, savaşa katılan alayların sancaklarına ve Erzurum ile Sivas kongrelerine katılanlara takdim edilen bir madalyadır. Bu madalya, İstiklâl Madalyası Kanunu adlı özel bir düzenlemeye dayanarak veriliyor.

İSTİKLAL MADALYASI KİMLERE VERİLEBİLİR?

İstiklâl Madalyası, yalnızca savaşta yer alanların veya önemli görevlerde bulunanların değil, aynı zamanda milletvekilliği yapan kişilerin de onurlandırılmasını sağlıyor. Bu madalya, Kurtuluş Savaşı’nın kritik dönemlerinde gösterilen fedakarlıkları ve kahramanlıkları simgeliyor.

ÖZEL YASA GEREKLERİ

İstiklâl Madalyası, belirli şartlara uygun olanların alabileceği bir onur sembolüdür. Bu da, madalyanın hangi şartlar altında ve kimlere verildiği konusunda net bir çerçeve oluşturuyor. Bu bağlamda, madalyanın dikkat çekici yanı, sadece askerlere değil, aynı zamanda o dönemde siyasi görevde bulunanlara da ulaşabilmesidir.