20 İl Merkezli Operasyon: 55 Kişi Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANI OPERASYONU DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde gerçekleştirilen “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik operasyonun detaylarını aktardı. Yapılan operasyonda toplamda 55 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, bu şüphelilerden 23’ünün tutuklandığını ve 14’ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını bildirdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE YARDIM ÇAĞRISI

Operasyon sonucunda çeşitli dijital materyallerin ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, “Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım.” ifadesinde bulundu. Bu tür durumların güvenlik birimleriyle paylaşılmasının önemine dikkat çekerek, halkı duyarlı olmaya davet etti.

Köpeklerden Kaçarak Hayatını Kaybetti

İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kayseri’de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

Kayseri'de meydana gelen yolcu otobüsü kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi yaralandı. Olay ile ilgili detaylar araştırılıyor.

