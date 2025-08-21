20 İl Merkezli Operasyon: 55 Kişi Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANI OPERASYONU DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde gerçekleştirilen “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik operasyonun detaylarını aktardı. Yapılan operasyonda toplamda 55 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, bu şüphelilerden 23’ünün tutuklandığını ve 14’ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını bildirdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE YARDIM ÇAĞRISI

Operasyon sonucunda çeşitli dijital materyallerin ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, “Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım.” ifadesinde bulundu. Bu tür durumların güvenlik birimleriyle paylaşılmasının önemine dikkat çekerek, halkı duyarlı olmaya davet etti.