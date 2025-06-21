20’inci Yüzyılda Çizilen Harita, Sykes-Picot

20. YÜZYIL HARİTASININ GİZEMLERİ

20’inci yüzyılda yağlı kalemle çizilen bir harita, İngiliz ve Fransızların günümüz Ortadoğu’suna dair 100 yıllık planlarını, o dönemki hırslarını ve çılgınlıklarını gözler önüne seriyor. Düz çizgiler, tamamlanmamış sınırların göstergesi oluyor. İngiltere hükümetini temsil eden Mark Sykes ve Fransa hükümetini temsil eden Francois Georges-Picot’un 1916 yılında vardıkları uzlaşıyla çizilen büyük oranda düz sınırlar da bu durumla bağlantılı. Sykes ve Picot, yaşadıkları dönemde “imparatorluk” düşüncesini benimsemiş isimlerdi. Her ikisi de sömürge yönetiminde yetişmiş, bölge halkının Avrupa imparatorluğu altında daha iyi yaşama koşullarına sahip olabileceğine inanan aristokratlardı. Ortadoğu tarihi ve kültürleri konusunda bilgi sahibiydiler. Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı karmaşanın ortasında hızlıca gerçekleştirdikleri müzakerelerde varılan anlaşmanın temel prensipleri günümüzde de bölge üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

SİYASİ OLARAK ETKİLENEN BÖLGE HALKLARI

Sykes-Picot’un belirlediği sınır çizgileri, 20. yüzyılın ilk yarısında İngiltere ve Fransa’ya jeopolitik açıdan önemli katkılar sağlasa da, bu çizgilerin bölge halklarına olan etkisi çok farklı oldu. İki kişinin çizdiği bu harita, Osmanlı idaresinde olan toprakları parçalayıp yeni ülkelere bölerek siyasi oluşumları Sykes ve Picot’un belirlediği iki etki alanına dahil etti. Bu süreçte Kuzey Afrika’daki Arap ülkelerinin sınırlarını yeniden çizmeleri için yetki verilmedi. Ancak bölünen bu etki alanları yine de varlıklarını sürdürdü. Mısır İngiltere yönetimine girerken, Fransa Mağrip bölgesini kontrol altına aldı. Sykes-Picot Antlaşması ile ortaya çıkan yeni jeopolitik düzende üç ana sorun gün yüzüne çıktı.

GİZLİ ANLAŞMALARIN SONUCU

İlk sorun, Arapların bilgisi dışında gizlice varılan bir antlaşmanın yarattığı belirsizlik oldu. İngiltere, 1910’lu yıllarda Arap kavimlere Osmanlılara karşı ayaklanmalarını destekleyecekleri ve imparatorluğun çökmesi halinde bağımsızlıklarını elde edecekleri yönünde sözler vermişti. Fakat Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bu bağımsızlık gerçekleşmedi. Sömürgeci güçler, 1920’li ve 30’lu yıllarda Arap dünyasında nüfuzlarını sürdürmeye devam etti ve Kuzey Afrika ile Akdeniz’in doğusundaki Arap siyaseti, liberal anayasal yönetimleri terk ederek sömürgeci sistemden kurtulmaya çalışan bir milliyetçilik anlayışına kaydı. 1950’lerden 2011’deki Arap isyanlarına kadar olan süreçte askeri rejimlerin yükselmesi bu bağlamda önemli bir faktör oldu.

MEZHEP TEMELLİ AYRIŞMALAR

Sykes-Picot’un haritasındaki düz çizgilerin eğilimi, ikinci bir sorun yarattı. Bu anlaşma, Levant’ı mezhepler temelinde bölme eğilimindeydi ve coğrafya bu mezhep ayrışmalarına yardımcı oldu. Haçlı seferlerinin sonundan 19’uncu yüzyıla kadar farklı mezhepler, bölgedeki canlı ticaret kültürüne rağmen ayrı yaşamaya devam etti. Ancak Sykes-Picot’un bölge vizyonu, başlangıçta beklenen şekilde gerçekleşmedi. Yeni sınırlar, sahadaki mevcut mezhepsel, aşiretsel veya etnik ayrımları yansıtamadı. Bu farklar, Arapların Avrupalı güçleri bölgeden çıkarma mücadelelerinde ve Arap milliyetçiliği dalgalarının yükselişinde gizlenmiş oldu. Milliyetçilik düşüncesi, özellikle 1950’lerin sonlarından itibaren Arap dünyasının güçlü liderleri tarafından desteklenirken, bölgesel farklılıklar sert bir güçle bastırıldı.

İKİ KİMLİK ARASINDA KALMAK

Üçüncü sorun ise, Birinci Dünya Savaşı sonrası oluşan devlet sisteminin, milliyetçilik, laiklik ve İslam anlayışlarıyla (bazı durumlarda Hıristiyan odakla) Arapların 150 yıldır karşılaştığı kimlik sorununu derinleştirmiş olmasıdır. Liberal Arap çağının kurucuları, 19’uncu yüzyıl sonlarından 1940’lı yıllara kadar, devlet kurumları oluşturdu. Fakat, toplum modernleşmesine ilişkin atıflarında başarılı olamayıp geri planda kaldılar. Sanayileşmeye rağmen, orta sınıf ile geniş toplum kesimi arasındaki eşitsizlik devam etti. Arap milliyetçiliği, sosyalist ve militarist bir yaklaşımı savunsa da, bu durum sivil ve siyasi özgürlüklerin kaybıyla sonuçlandı. Son kırk yılda Arap dünyası, toplumsal zıtlıklarla başa çıkma çabasında ulusal bir proje ortaya koymadı.

DEMOĞRAFİK DEĞİŞİMİN ETKİLERİ

Demografik yapının değişimi, patlama noktasına geldi. Son kırk yıl içinde Arap dünyasının nüfusu iki katına çıkarak 330 milyonu aştı ve bu nüfusun üçte ikisi 35 yaşın altında. Bu kuşak, keskin sosyo-ekonomik ve siyasi sorunların mirasını devralmış durumda. Eğitim gibi kalitesiz hizmetlerden istihdama, ekonomik beklentilerden geleceğe yönelik algıya kadar birçok sorunu barındırıyorlar. 2011’de başlayan Arap isyanları, bu kuşağın devlet düzeninin sonuçlarını değiştirme isteğini yansıtıyor. Orta Doğu’da yaşanan mevcut değişim, yeni bir kuşağın daha iyi bir gelecek arayışıyla birlikte, bölgeyi yıllarca büyük bir kaosa sokabilecek bir tehlikenin de habercisi oluyor. Mısırlı yazar Tarık Osman’ın bu yazısı, 14 Aralık 2013’te BBC Radio 4 için hazırladığı ‘Modern Arap Dünyası’nın oluşumu’ adlı belgeselden derlenmiştir.