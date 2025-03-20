20 Mart 2025 Resmi Gazete Kararları

RESMİ GAZETEDE YER ALAN GÜNDEMDEKİ KARARLAR

20 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de bu günün önemli kararları ve ilanları oldukça dikkat çekiyor. Vatandaşlar, günün bu belgelerini incelemek için PDF formatında indirme seçeneğini kullanabiliyor. Yasama ve yürütme ile ilgili gelişmeler, yargı alanındaki kararlar ve çeşitli ilanlar, bu yayın içerisinde yer alıyor.

YAYIMLANAN YENİ YÖNETMELİKLER

Bugün yayımlanan belgeler arasında birkaç önemli yönetmelik değişikliği bulunuyor. Bunlar arasında, “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” dikkat çekiyor. Ayrıca, “İstanbul Üniversitesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de günün önemli belgeleri arasında yer alıyor.

ÖNEMLİ YARGI KARARLARI VE İLANLAR

Resmi Gazete’de yayımlananlar arasında Anayasa Mahkemesinin 5/9/2024 tarihli ve 2018/18910 başvuru numaralı kararı da bulunuyor. Bunun yanı sıra yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar da günün gündemini oluşturuyor. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de bu belgelerde yer alıyor.