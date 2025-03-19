20 Mart 2025 Resmi Gazete Kararları

20 MART 2025 RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN DETAYLAR

20 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete, günün kararlarını ve ilanlarını içeren önemli bilgileri yayınlıyor. Gazetede, güncel gelişmelere dair belgeleri PDF formatında indirme seçeneği de sunuluyor. İçeriğinde yasama, yürütme, yargı ile ilgili haberler ve kararlar yer almakta. 20 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de hangi kararların yayımlandığı şu şekilde sıralanıyor:

SINEMA FİLMLERİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yeni bir yönetmelik yayımlandı. Bu düzenleme, sinema sektöründeki değerlendirme süreçlerine yönelik yenilikler getiriyor.

İstanbul Üniversitesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde de değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmelik, üniversitenin ilgili bölümündeki düzenlemeleri kapsamaktadır.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Ayrıca Anayasa Mahkemesinin “5/9/2024 Tarihli ve 2018/18910 Başvuru Numaralı Kararı” Resmi Gazete’de yer aldı. Bu karar, hukuki süreçlerin gelişimi açısından önem taşımakta.

ÇEŞİTLİ İLANLAR VE DÖVİZ KURLARI

Gazetede yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar da bulunuyor. Ayrıca T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleriyle ilgili bilgiler de yer almaktadır.

Bu karar ve ilanlar, ilgili taraflar için önemli bir kaynak oluşturuyor.