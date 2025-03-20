20 Mart Süper Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

SONUÇLARDA MERAK BEKLENTİSİ

Milli Piyango Online tarafından 20 Mart Perşembe tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması herkes tarafından merakla bekleniyor. Birçok kişi, Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulamak için gerekli ekran ve bilgileri araştırıyor. Bu çekilişte kazananların kimler olduğu ve ikramiye miktarları da vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, bu akşam Süper Loto’da belirlenen büyük ikramiye ne kadar? İşte, 20 Mart 2025 Süper Loto sonuçlarını takip edebileceğiniz canlı sayfa.

ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME İMKANI

Süper Loto, 1 ile 60 arasında 6 sayı seçimine dayanan bir oyundur. Oyuncular, seçtikleri 6 sayı ile bir kolon oluşturuyor. Tek bir kolonun ücreti ise 3 TL olarak belirleniyor. Oyuncular, sayıları manuel olarak işaretlemek istemediklerinde kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutusunu işaretleyerek sistemin rastgele 6 numara seçmesini sağlayabiliyor. Ayrıca, bir kolonda 6’dan fazla rakam işaretlenerek sistem oyunu oluşturulabiliyor. Bu sistem, çoklu kombinasyonlar üretmeye olanak tanıyor.

ORTAK BİLET ALIMI İMKANI

Oyuncular, arkadaşlarıyla birlikte ortak bilet satın alabiliyor. Ortak bilet, bir veya daha fazla biletin, birden fazla kişi tarafından aynı veya farklı pay oranlarıyla alınmasını ifade ediyor. Satın alma işlemi gerçekleştirildiğinde, ortak biletler üyelerin hesaplarına anında yansıyor. Süper Loto’yu oynamak için www.millipiyangonline.com adresini, Milli Piyango uygulamasını veya en yakın satış noktasını kullanabilirsiniz. Milli Piyango Online üzerinden, Süper Loto oyununu oynamak için gerekli platformlar mevcuttur. Ancak, 20 Mart Perşembe Süper Loto sonuçları henüz açıklanmamıştır.