20 Mart Süper Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango Online platformu üzerinden 20 Mart Perşembe tarihli Süper Loto sonuçları, vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Birçok kişi, Süper Loto çekiliş sonuçlarını kontrol etmek için sorgulama sayfalarında araştırmalar yapıyor. Katılımcılar, çekiliş sonucu kazananın kim olduğu ve hangi ikramiyenin kazanıldığı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Şu an merak edilen bir diğer konu ise, Süper Loto’daki büyük ikramiyenin tutarı.

OYUNUN KURALLARI NELER?

Süper Loto oyunu, 1 ile 60 arasında 6 adet sayı seçmeye dayalı bir sistemle işlemektedir. Oyuncular seçtikleri her 6 sayı ile bir kolon oluşturmuş olurlar. Tek kolon oynama ücreti 3 TL olarak belirlenmiştir. Eğer oyuncular başka bir yöntem seçecek olursa, kolonun altında bulunan “SEN SEÇ” kutucuğunu işaretleyerek, terminal üzerinden rastgele 6 numara seçilmesini sağlayabilirler. Ayrıca, oyuncular altıdan fazla rakam seçerek sistem oyunu oluşturabilir; böylece çeşitli kombinasyonlarla ayrı kolonlarda otomatik olarak sonuçlar elde edebilirler.

ORTAK BİLET ALIMI MÜMKÜN MÜ?

Arzu eden oyuncular, arkadaşlarıyla ortak bilet satın alarak paylaşımda bulunabilir. Ortak Bilet, bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı ya da farklı pay oranlarıyla satın alınmasıyla oluşur. Bu tür satın alma işlemleri, yapıldığı anda üye hesaplarına aktarılır. Süper Loto oynamak için adaylar, www.millipiyangonline.com adresini, Milli Piyango uygulamasını ya da en yakın satış noktasını tercih edebilir. Ancak 20 Mart Perşembe tarihli Süper Loto sonuçları henüz açıklanmamıştır.