20 Nisan 2025 Kandil Değil

Vatandaşlar her yıl Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili gibi mübarek geceleri kutlamaya büyük bir önem veriyor. 20 Nisan 2025 Pazar günüyle beraber, halk arasında en sık merak edilen konulardan biri de “bugün kandil mi?” sorusu oldu. Dini günlerin anlamı ve önemi üzerinde duranlar, bu tarihte herhangi bir kandil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 20 Nisan 2025 için “bugün kandil mi?” sorusunun cevabı nedir?

DİNE ÖNEM VERENLERİN GÜNDEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl dini günler takvimini yayımlıyor. 2025 yılı için yayımlanan takvime göre Mevlid Kandili 3 Eylül 2025 tarihinde kutlanacak. 2025 yılında Regaib Kandili 2 Ocak, Miraç Kandili 26 Ocak, Berat Kandili 13 Şubat ve Kadir Gecesi ise 26 Mart tarihinde olacak. Ancak, 20 Nisan Pazar gününün kendisine ait özel bir dini önemi bulunmuyor.

KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ

2025 yılında kandil günleri sırasıyla şöyle belirleniyor:

– Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

– Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

– Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Cuma

– Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

– Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

– Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

– Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

– Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

– Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

– Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe

– Kurban Bayramı 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

– Kurban Bayramı 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

– Kurban Bayramı 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

– Kurban Bayramı 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

– Hicri Yılbaşı (1446 Yılı): 26 Haziran 2025 Perşembe

– Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

– Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

– Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

– Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

2025 yılına ait kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiştir.