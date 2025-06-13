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20 Öğrenci Bursluluk Sınavını Kazandı

MALATYA DOĞANŞEHİR ORTAOKULU DÖNEMİ

Malatya Doğanşehir Ortaokulu’nda düzenlenen bursluluk sınavını 20 öğrenci geçti. Okul Müdürü Kazım Şakar, okulun 1956 yılından beri pek çok öğrenciye eğitim fırsatı sunduğunu ifade etti. Depremler sonrasında okul bünyesinde öğrencilerle birlikte birçok proje gerçekleştirdiklerini belirten Şakar, “2025 yılında yürüttüğümüz onlarca projelerin meyvesini verdiğini gördük” açıklamasında bulundu.

“2025 yılında ilçe tarihinde hiç ulaşılmamış bir rekora imza atarak adeta kendimizle yarışıyoruz.” sözleriyle okulun başarısını vurgulayan Şakar, genç ve dinamik bir kadroya sahip olduklarını da dile getirdi. Geçtiğimiz yıl 16 Fen lisesi kazandırmalarıyla dikkat çeken Doğanşehir Ortaokulu, idarecileri ve özverili öğretmenleriyle övgü aldı. Öğrencilerinin başarılarının devamını dileyen Şakar, “Okulumuzda 2025 yılı bursluluk sınavını 20 öğrencimiz kazandı” ifadelerini kullandı.

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