20 Şüpheli Tutuklandı, Operasyon Başarıyla Tamamlandı

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMADA BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın merkezli 5 ilde gerçekleştirilen organize suç örgütüne yönelik operasyon hakkında bilgi verdi. Operasyonda, elebaşı dahil 20 şüpheli yakalandı ve tüm şüphelilerin tutuklandığını duyurdu. Yerlikaya, jandarma tarafından yapılan bu operasyonu sosyal medya hesabında paylaştı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN FAALİYETLERİ

Yapılan araştırmalar sonucunda, elebaşılığını H.Ö.’nün yaptığı dolandırıcı suç örgütünün hesaplarında 1,1 milyar TL işlem hacmi olduğu belirlendi. Operasyon sırasında, şüphelilere ait olan çok miktarda döviz ile sayısız cep telefonu, bellek ve tablet ele geçirildi. Ayrıca, 484 banka hesabı ile toplam değeri 201,5 milyon TL olan 16 taşınmaz, 1 şirket ve 14 araca el konuldu. Şüphelilerin, tatil için başvuran mağdurların kart bilgilerini ele geçirerek bu bilgilerle haksız kazanç elde ettikleri ve bu kazançları ‘Şirinleme yöntemi’ ile kendi hesaplarına aktardıkları not edildi.

SUÇLAR YÜZÜNDEN SORUŞTURMA BAŞLADI

Şüphelilere yönelik, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçları çerçevesinde soruşturma başlatıldı. Yapılan operasyonun, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin önemli bir parçası olduğu vurgulandı.