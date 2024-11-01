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“20 Yaşında Evliliğimin Kısa Süresi!”

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İLK EVLİLİĞİM 20 YAŞINDA OLDU

Evliliğimde bir şey kaybetmedim. İlk evliliğimi 20 yaşında gerçekleştirdim ve bu evlilikten ilk kızım dünyaya geldi. Evliliğim sadece 13 gün sürdü, ancak aşık olduğum kişiyle bir araya geldim. Diğer ilişkilerimde de tutkulu bir sevgi hissettim ve evlendim. “Kendim ettim kendim buldum” ifadesi benim için geçerli.

BEŞ EVLİLİKTE DENEYİM

Yeşim Salkım, 1989 yılında Mustafa İmre ile 20 yaşında ilk evliliğini gerçekleştirdi, bu evlilikten Gizem adında bir kızı oldu. Salkım, daha sonra toplamda dört kez daha evlilik yaptı. 2009 yılında beşinci evliliğini Hakan Eratik ile gerçekleştiren Yeşim Salkım’ın Ada adında bir kızı daha bulunuyor.

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