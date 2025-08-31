20 Yaşındaki Genç, Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Dün gece saat 23.00 civarında, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi’nde, 20 yaşındaki Mertcan Acar, Rüzgarlı Sokak’ta yürüyüş yaparken kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı seslerini duyan çevre sakinleri hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye ulaştırılan Mertcan Acar, sağlık çalışanlarının tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

OLAY ANINI ANLATTI

Olay anına tanıklık eden Efe Çömen, “Arkadaşımla birlikte yürüyüş yaparken iki kişi yanımıza geldi. Beyaz tişörtlü biri, iki el ateş etti. Ardından silah sesleri, bağırış ve küfürler duyduk. Biz hemen binanın içine girdik. Saldırganlar kaçtı, biz de vurulan kişinin yanına koştuk. Saldırganlardan biri beyaz tişörtlüydü ve yüzünde maske vardı. Daha sonra ben eve doğru koşmaya başladım. Arkadaşım ile birlikte yaralının bacağını sardık” şeklinde ifade etti. Olayın faillerinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.